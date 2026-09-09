Serik’te yerleşim alanları ile tarım arazilerini etkileyen yangının ardından ortaya çıkan görüntülerden biri, 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay’ın hayvanını kurtarmak için verdiği mücadele oldu. Sarıabalı Mahallesi’nde tahliye çalışmaları sürerken dumandan etkilenen ve yürümekte güçlük çeken oğlağını fark eden Fevzi, “Sarı Kız” adını verdiği hayvanı sırtına alarak yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

RÜZGAR ALEVLERİN YAYILMASINI HIZLANDIRDI

Sarıabalı Mahallesi’nin farklı mevkilerinde başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim noktalarına yaklaşması üzerine riskli bölgelerde tahliye çalışmaları yürütülürken, yangına arazözler, itfaiye araçları, iş makineleri ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangın sırasında evlerin yanı sıra plastik seralar ve tarım arazileri de zarar gördü. İlk saatlerde hasara ilişkin farklı rakamlar açıklanırken, yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan değerlendirmelerde zarar gören yapı ve tarım alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Bölgede kamu kurumlarının AFAD koordinasyonunda çalışma yürüttüğü açıklandı.

SARI KIZ’I SIRTINA ALIP GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞIDI

Tahliye sırasında ahırlardan çıkarılan hayvanların arasında oğlağının dumandan etkilendiğini gören Fevzi Fırat Aksay, yürümekte zorlanan hayvanı geride bırakmadı. Oğlağını sırtına alan çocuk, yoğun duman altında güvenli bölgeye doğru yürüdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Fevzi’nin davranışı kısa sürede ilgi gördü.

Doğduğu günden bu yana beslediği oğlağına “Sarı Kız” adını verdiğini anlatan Fevzi, hayvanın yangının ardından rahatsızlandığını, kendisinin de onu taşıyıp bakımını yaptığını söyledi. Oğlağının durumunun giderek düzeldiğini belirten Fevzi, sosyal medyada görüntülerini izleyenlerin kendisi için güzel yorumlar yaptığını ifade ederek Sarı Kız’ı çok sevdiğini dile getirdi.

“HAYVANLARIMIZIN CANI ÇOK ÖNEMLİ”

Fevzi’nin babası Osman Aksay da oğlunun küçük yaşlardan itibaren hayvanlarla iç içe büyüdüğünü anlattı. Aile için hayvanların yalnızca ekonomik bir değer taşımadığını vurgulayan Aksay, oğlunun oğlağı yangın bölgesinden çıkarmasının hayvanlara duyduğu sevginin bir sonucu olduğunu söyledi. Yangında dumandan etkilenen Fevzi ile sırtında taşıdığı Sarı Kız’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YANGIN SONRASI HASAR TESPİTİ ÖNEM TAŞIYOR

Yerleşim ve tarım alanlarını birlikte etkileyen yangınlarda söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından hasar tespit süreci öne çıkıyor. Bu süreçte zarar gören konutlar, tarımsal yapılar, seralar ve üretim alanları ilgili kurumlar tarafından inceleniyor. Serik’teki yangının ardından da ekiplerin zarar gören bölgelerde inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Serik’in kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılığın günlük yaşamın önemli parçalarından biri olması, yangınların yalnızca ormanlık alanlar açısından değil üreticilerin geçim kaynakları bakımından da risk oluşturmasına neden oluyor. Özellikle sera, ahır ve tarım arazilerinin yerleşimlerle iç içe bulunduğu bölgelerde tahliye sırasında insanlarla birlikte hayvanların güvenli alanlara çıkarılması da müdahalenin önemli aşamalarından birini oluşturuyor.

YANGIN ANINDA ÖNCELİK GÜVENLİ TAHLİYE

Orman ve kırsal alan yangınlarında rüzgarın yön değiştirmesi alevlerin yayılma hızını kısa sürede artırabildiği için vatandaşların yetkililerin tahliye uyarılarına uyması büyük önem taşıyor. Antalya’da yangın riski yüksek ilçelere ilişkin daha önce aktardığımız değerlendirmelerde olduğu gibi, yangın tehlikesine karşı önleyici tedbirler ve hızlı müdahale kritik önem taşıyor. Yangın hattına kontrolsüz biçimde yaklaşılmaması, ekiplerin kullandığı yolların açık bırakılması ve hayvanların tahliyesinin mümkün olduğunca güvenli alanlardan gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sarıabalı’daki yangında yaşananlar da yerleşim, tarım ve hayvancılık alanlarının aynı anda tehdit altında kalabildiği kırsal yangınlarda hızlı tahliyenin önemini bir kez daha ortaya koydu.