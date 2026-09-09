2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adayların tercih takvimine ilişkin araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından tercihlerin başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Tercih döneminin başlamasıyla birlikte adayların tercih kılavuzunda ilan edilecek kadro ve kontenjanları inceleyerek başvurularını gerçekleştirmesi bekleniyor.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 EKPSS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM'nin resmi kanallarında tercih sürecinin başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin güncel bir takvim yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla birlikte tercih tarihleri, başvuru sürecine ilişkin kurallar ve diğer ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

TERCİHLER AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK

Tercih sürecinin başlamasının ardından adayların işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak gerçekleştirmesi bekleniyor.

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yayımlanacak tercih kılavuzundaki kadro ve kontenjanlara göre tercihlerini oluşturabilecek.

TERCİH KILAVUZU DA BEKLENİYOR

Tercih tarihleriyle birlikte adayların en fazla merak ettiği konular arasında açılacak kadrolar ve kontenjanlar bulunuyor. Bu ayrıntıların ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla belli olması bekleniyor.

Kılavuzda tercih yapılabilecek kadrolar, nitelik kodları ve başvuruya ilişkin esasların yer alması bekleniyor.

ADAYLAR RESMİ DUYURUYA ODAKLANDI

EKPSS kapsamında kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gözü şimdi ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Tercih takvimi henüz açıklanmadığı için sosyal medyada veya farklı platformlarda paylaşılan kesin tarih iddiaları yerine ÖSYM'nin resmi duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.

ÖSYM'nin takvimi ilan etmesiyle birlikte 2026 EKPSS tercih başlangıç ve bitiş tarihleri ile tercih kılavuzundaki kontenjanlar kesinlik kazanacak.