Turizm Databank tarafından hazırlanan "Türkiye Turizminde Finansal Baskı Haritası" sonuçları yayımlandı. Verilere göre, milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, 53,4'lük endeks değeriyle Türkiye'de turizm finansal baskısının en yüksek olduğu üçüncü il konumunda yer aldı.

Seksen bir ilin incelendiği raporda, Türkiye'nin ortalama turizm finansal baskı endeksi 31,5 olarak hesaplandı. Listenin ilk sırasında Adana, ikinci sırasında ise İstanbul bulunuyor. Antalya'yı ise sırasıyla Muğla ve İzmir takip ediyor.

TURİST ARTIŞI FİNANSAL BASKIYI AZALTIYOR MU?

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri, turist sayısındaki yüksekliğin işletmelere doğrudan finansal rahatlama getirmediğini ortaya koyması oldu. Kredi, yatak kapasitesi ve genel işletme ihtiyaçları üzerinden yapılan değerlendirme, Türkiye'nin en çok turist ağırlayan merkezlerinden Antalya'nın ortalamanın çok üzerinde bir finansman yükü taşıdığını gösterdi.

TURİZM KREDİLERİNİ KİMLER KULLANIYOR?

Paylaşılan istatistiklere göre, toplam turizm kredilerinin yüzde 76,8'i doğrudan oteller tarafından kullanılıyor. Sektör genelindeki turizm kredilerinde yaşanan artış oranı ise yüzde 7,8 olarak kayıtlara geçti.

Antalya genelindeki bu 53,4'lük yüksek finansal baskı oranının, bölgenin önemli yatak kapasitesine sahip ilçelerinden Alanya'daki konaklama tesislerinin finansman stratejilerine olası yansımaları olması bekleniyor. Sektör temsilcileri, artan maliyetler ve kredi ihtiyaçları eksenindeki tabloyu yakından takip ediyor.