Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve aralarında Alanya'nın da bulunduğu 19 kreş ve gündüz bakımevinde yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4-6 yaş grubundaki çocuklara eğitim veren merkezlerde yaz boyu süren faaliyetlerin ardından yeni dönem hazırlıkları tamamlandı. Bu kapsamda, kreşe yeni başlayacak olan 4 yaş grubundaki çocuklar için bu hafta oryantasyon süreci yürütülüyor.

EĞİTİM VE BESLENME PROGRAMI NASIL OLACAK?

Kreşlerde çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla fen, doğa, sanat, matematik ve spor gibi farklı alanlarda oyun temelli etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca belediye diyetisyenleri tarafından hazırlanan aylık menülerle, öğrencilere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün sağlıklı beslenme imkanı sunuluyor.

ALANYA VE DİĞER İLÇELERDEKİ DAĞILIM

Antalya merkezde 7, Kaş'ta 2 olmak üzere toplam 19 tesisi bulunan kreş ağı; Alanya, Serik, Manavgat, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Gündoğmuş, Korkuteli, Elmalı ve Akseki ilçelerinde hizmet veriyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu tesislerin faaliyetleri ve sunduğu imkanlar, Alanya'daki aileler tarafından da kamuoyu ilgisiyle yakından takip ediliyor.