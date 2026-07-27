Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT

Genel Müdürlüğü, Alanya Kızılcaşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde başlattığı çatı güneş enerjisi santrali (GES) projesinin yapım aşamasını tamamladı. Kabul işlemlerinin ardından tesisin devreye alınacağı ve aktif enerji üretimine başlanacağı bildirildi.

Artan elektrik maliyetlerini düşürmek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelen ASAT, daha önce Korkuteli Bozova ve Lara Atıksu Arıtma Tesisi projelerini hayata geçirmişti. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Alanya'daki projenin yanı sıra Kepez Kütükçü ve Serik Belek'te de eş zamanlı GES çalışmaları yürütülüyor.

YILLIK 2,2 MİLYON KWH İLAVE ENERJİ HEDEFİ

Alanya, Kepez ve Serik'teki yeni yatırımların sisteme dahil olmasıyla birlikte yılda yaklaşık 2,2 milyon kWh ek temiz enerji üretilmesi planlanıyor. Halihazırda faaliyette olan santralleriyle yılda 10,6 milyon kWh elektrik üreten ASAT, bu sayede binlerce konutun tüketimine eşdeğer bir tasarruf sağlıyor.

GES YATIRIMLARININ BÖLGEYE EKONOMİK KATKISI NEDİR?

Kamu kurumlarının kendi enerjisini üretmesi, elektrik maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünü hafifletiyor. Üretilen temiz enerji sayesinde hem karbon emisyonu azaltılarak çevre korunuyor hem de elde edilen tasarruf, bölgedeki diğer altyapı hizmetlerine kaynak olarak aktarılabiliyor.

Alanya Kızılcaşehir tesisindeki bu adımın, ilçenin içme suyu altyapısının işletme maliyetlerini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Projenin kısa süre içinde devreye girmesiyle birlikte, sürdürülebilir enerji kullanımının bölgedeki kamu hizmetlerinde verimliliği artıracağı değerlendiriliyor.