Coğrafi konum ve ekonomik güç kriterleri üzerinden Türkiye'nin idari yapısını değerlendiren yapay zeka modelleri, il olmaya en uygun ilçeleri belirledi. Yapılan kapsamlı analiz sonucunda, il olma potansiyeli en yüksek yerleşim yerleri arasında Alanya ilk sırada gösterildi.

Gelişmiş veri değerlendirme sistemlerine göre hazırlanan raporda, kriterleri en yüksek oranla karşılayan beş ilçe sıralandı. Listede Alanya'nın ardından sırasıyla Tarsus, Çorlu, Bandırma ve İskenderun yer aldı. Bu ilçelerin nüfus yoğunluğu, ekonomik hareketlilik ve il merkezine uzaklık gibi faktörlerle öne çıktığı aktarıldı.

KARAR TBMM'YE AİT

Uzmanlar, yapay zeka tarafından sunulan bu listenin tamamen istatistiki bir öngörü niteliği taşıdığına dikkat çekiyor. İdari yapıda yapılacak herhangi bir değişikliğin ve ilçelerin il statüsü kazanmasının, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılacak yasal düzenlemelerle mümkün olabileceği hatırlatıldı.

ALANYA NEDEN İLK SIRADA YER ALIYOR?

Yıllardır il olma beklentisi içinde olan Alanya'nın bu istatistiklerde zirvede yer alması kamuoyunun ilgisini çekiyor. Bölgenin turizm gelirleri, tarımsal üretim kapasitesi ve birçok ilden fazla olan yerleşik nüfusu, yapay zekanın algoritmalarında ilçeyi güçlü bir aday konumuna taşıyor.