Alanya'nın önemli turizm merkezlerinden Dimçayı'nda 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Anadolu Köyü Restaurant, taşkın riskine karşı geliştirilen yeni mimari konseptiyle hizmet vermeye başladı. Gündemalanya.com'un aktardığı bilgilere göre, 2026 yılında bölgeyi etkileyen sel felaketini mühendislik altyapısı sayesinde hasarsız atlatan işletme, yazın kurulup kışın sökülebilen demonte sistemle baştan aşağı yenilendi.

İnşaat Mühendisi Mümin Şimşek ve Makine Mühendisi Serkan Bozkuş tarafından yönetilen Kale Yapı Grubu bünyesindeki tesis, yaklaşık 60 gün süren çalışmaların ardından yeni sezona hazır hale getirildi. Antalya Valiliği ve Alanya Kaymakamlığı koordinasyonunda onaylanan bu yeni yapılaşma modelinin, Dimçayı havzasındaki diğer işletmeler için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

DİMÇAYI'NDA DEMONTE YAPI SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Akarsu yataklarında yer alan turizm tesislerinin en büyük handikabı olan kış taşkınları, demonte mimari ile minimize ediliyor. İşletmenin tasarladığı bu sistem, riskli aylarda yapının sökülerek güvenli alana taşınmasına olanak tanıyor. Uzmanlar, iklim değişikliklerinin getirdiği ani su baskınlarına karşı bu tür esnek mühendislik çözümlerinin bölge turizminin sürdürülebilirliği açısından kritik bir standart haline gelebileceğini belirtiyor.

YENİ KONSEPTTE HANGİ MALZEMELER KULLANILDI?

2025 sezonunda başlatılan estetik dönüşüm kapsamında, uzun yıllardır bölgede hakim olan demir konstrüksiyon ve plastik branda kullanımı büyük ölçüde terk edildi. Alaçatı ve bohem tarzını yansıtan yeni tasarımda yüzde 90 oranında doğal ahşap, kargı, hasır ve saz gibi çevreyle uyumlu materyaller tercih edildi. İlk sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve yaz boyunca girişinde sıralar oluşan mekan, mutfak altyapısını da otel standartlarına yükseltti. Tesisin, hijyen ve şeffaf fiyatlandırma politikasıyla hizmet kalitesini artırdığı bildirildi.

Öte yandan, sürdürülebilir mimarisiyle dikkat çeken işletme, yakın zamanda önemli bir yerel organizasyona da ev sahipliği yaptı. Tesis, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen özel akşam yemeğinde protokol üyelerini ve çok sayıda basın mensubunu ağırladı.