Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketicileri korumak amacıyla dijital reklamcılık alanında kapsamlı bir düzenlemeye gidildi. 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni kurallar, sosyal medya etkileyicilerinden yapay zeka ile üretilen içeriklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Düzenleme ile dijital mecralardaki aldatıcı ticari uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yapılan yasal değişiklikler kapsamında hedefli reklamcılık uygulamaları daha şeffaf bir yapıya kavuşturuluyor. Reklam verenler, tüketicilere reklamın hangi kriterlere göre gösterildiğini ve bu tercihlerin nasıl değiştirilebileceğini açıkça sunmak zorunda kalacak. Özellikle çocukların kişisel verileri üzerinden profilleme yapılarak hedefli reklam sunulması tamamen yasaklanıyor.

INFLUENCER VE YAPAY ZEKA REKLAMLARINA YAKIN TAKİP

Kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicileri için yeni zorunluluklar getirildi. Kazanç veya indirim sağlanan paylaşımlarda "reklam" ya da "tanıtım" ibarelerinin açıkça kullanılması şart koşuldu. Ayrıca reklamlarda yapay zeka ile oluşturulan dijital karakterlere yer verilmesi durumunda, bu durumun tüketiciler tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Gerçek kişilerin yapay zeka ile üretilmiş dijital kopyalarının bir ürünü deneyimlemiş gibi tavsiyede bulunması ise kesin olarak yasaklandı.

İNDİRİMLİ SATIŞLAR VE ÇEVRESEL BEYANLARDA ŞEFFAFLIK

İndirimli satış reklamlarında tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla yeni standartlar belirlendi. İndirimli ürünlerin reklamlarında, kampanya başlangıcından önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın referans alınması kararlaştırıldı. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulan ürünlerde ise bir önceki fiyat esas alınacak. Öte yandan, reklamlarda dayanağı olmayan "çevre dostu" gibi genel ifadelerin kullanımı yasaklanırken, bu iddiaların akredite kuruluşlardan veya üniversitelerden alınan belgelerle ispatlanması zorunlu tutuldu.

DİJİTAL ALIŞVERİŞTE TÜKETİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Bu geniş çaplı düzenleme, günlük çevrimiçi alışveriş ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarında önemli bir güvenilirlik artışı sağlayacak. Tüketiciler, internette gördükleri bir ürün yorumunun gerçekten o ürünü satın alan biri tarafından yapıldığından emin olabilecek. Şikayet platformlarındaki sorunlara satıcıların cevap verme süresi yetmiş iki saatten kırk sekiz saate düşürülecek ve bu sürede yanıt gelmezse şikayetler doğrudan yayımlanacak. Yasa dışı şans oyunları ve bilimsel dayanağı olmayan falcı, medyum gibi hizmet reklamlarının engellenmesiyle de dijital güvenlik seviyesi yükseltilmiş olacak.

Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçebileceği algısını yaratan reklamlara da geçit verilmeyecek. Ticari ilanlarda akademik unvanların aldatıcı şekilde kullanımının önüne geçen Ticaret Bakanlığı, piyasa şeffaflığını artırma ve tüketici haklarını koruma konusundaki kararlılığını 1 Ağustos 2026 itibarıyla tavizsiz sürdüreceğini bildirdi.