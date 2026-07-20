Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi, uluslararası bilim camiasında önemli bir başarıya imza atarak Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Çin, İspanya, Tayvan, Polonya, Hindistan, Avustralya ve Türkiye’nin yer aldığı çok uluslu bir klinik araştırma ağına kabul edildi. Dünyada yalnızca 10 ülkeden merkezlerin yer aldığı bu prestijli araştırma ağına, Türkiye’den ise sadece 8 merkez kabul edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi de bu seçkin merkezler arasında yer alarak uluslararası standartlarda klinik araştırma yürütebilen sağlık kuruluşlarından biri olma başarısını gösterdi.

UYKU TIBBININ GELİŞİMİNE DESTEK VERECEK

Hastanede görev yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Uyku Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, elde edilen başarının hastanenin bilimsel altyapısı, akademik birikimi ve hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışının uluslararası düzeyde kabul gördüğünün önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Lakadamyalı, “Uyku Bozuklukları Merkezimiz; uykusuzluk (insomni), obstrüktif uyku apnesi, uykuda hareket bozuklukları ve sirkadiyen ritim (uyku fazı) bozuklukları başta olmak üzere toplumun önemli bir bölümünü etkileyen uyku hastalıklarının tanı ve tedavisinde bölgemize ve ülkemize nitelikli sağlık hizmeti sunmaktadır. Uluslararası klinik araştırmalarda aktif olarak yer almamız sayesinde dünyada geliştirilen yenilikçi tanı ve tedavi yöntemlerinin ülkemizde uygulanmasına katkı sağlayacak, bilimsel üretim kapasitemizi artırarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uyku tıbbının gelişimine destek vermeyi sürdüreceğiz. Üniversite ve hastanemizin katkılarıyla yürüttüğümüz bilimsel araştırmaları sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Uluslararası iş birliklerinin artırılması, hastalarımızın en güncel tanı ve tedavi olanaklarına erişiminin sağlanması ve ülkemizin sağlık alanındaki bilimsel görünürlüğünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımızı ve akademisyenlerimizi tebrik ediyor, elde edilen bu başarının ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Alanya EAH BÜLTEN