MHP Alanya İlçe Başkanlığı'nın yeni yönetimi, göreve başlamalarının ardından kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile yönetim kurulu üyeleri, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

ALANYA'NIN GÜNDEMİ KONUŞULDU

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Alanya'nın sosyal, ekonomik ve idari gündemine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlçenin gelişimine katkı sağlayacak konuların da ele alındığı görüşmede kamu kurumları ile siyasi partiler arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

KAYMAKAM ÖZTÜRK'TEN BAŞARI DİLEĞİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, MHP Alanya İlçe Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulunu tebrik ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam Öztürk, kamu yararına yürütülecek her çalışmada kurumlar arası uyum ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, yeni yönetime görevlerinde başarı ve muvaffakiyet dileklerini iletti.

TÜRKDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ün kendilerini kabul etmesinden dolayı teşekkür ederek, Alanya'nın gelişimi ve vatandaşların huzuru için tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya önem verdiklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.