Hayatınızda unutamadığınız bir cümle var mı?

Şöyle yıllar öncesine gitseniz; bir büyüğünüzün, bir dostunuzun ya da belki de hiç tanımadığınız bir yabancının kurduğu ve zihninize kazınan o kelimeler hala dün gibi taze duruyor mu?

Hayat koşturmacası içinde her gün binlerce kelime sarf ediyor, binlerce cümle kuruyoruz. Çoğu zaman ağzımızdan çıkan sözlerin ağırlığını, nereye dokunduğunu ya da kimin dünyasında nasıl bir yankı uyandırdığını fark etmiyoruz bile. Peki, hiç düşündük mü; sadece bir cümle neyi değiştirebilir?

Bir cümle, yıkılmış bir yuvayı toparlayabilir ya da sapasağlam bir dostluğu bir anda bitirebilir. Bir cümle, umudunu kaybetmiş bir insanın hayata tutunmasını sağlayabilir ya da hayatın kıyısındaki bir ruhu uçuruma itebilir.

Bizim inancımızda söz, sadece havada uçuşan bir ses dalgası değildir; bir sorumluluktur, bir emanettir. Yüce Allah, İbrahim Suresi’nde güzel bir sözü, kökleri sapasağlam, dalları göğe uzanan ve her mevsim meyve veren güzel bir ağaca benzetir. Kötü bir söz ise kökünden koparılmış, ayakta durma gücü olmayan çürük bir ağaç gibidir. Demek ki kurduğumuz her olumlu cümle, bir insanın kalbine diktiğimiz ve meyvesini nesiller boyu verecek bir iyilik ağacıdır.

Hayatın içinden, insan kalbine dokunan hizmetlerimiz esnasında sıkça şahit oluruz: İnsanlar bazen saatlerce süren uzun konuşmalardan ziyade, tam ihtiyaç duydukları anda duydukları tek bir cümleyle şifa bulurlar, ayağa kalkarlar.

Bir çocuğa söylenen "Sana inanıyorum" cümlesi, onun gelecekteki başarılarının mimarı olur.

cümlesi, onun gelecekteki başarılarının mimarı olur. Hata yapmış birine söylenen "Seni anlıyorum ve yanındayım" cümlesi, o insanı tövbeye ve doğru yola sevk eder.

cümlesi, o insanı tövbeye ve doğru yola sevk eder. Hayatın yükü altında ezilen bir dosta söylenen "Yalnız değilsin, beraber aşarız" cümlesi, en ağır yükleri bile hafifletir.

Sevgili okurlar, dilimiz kalbimizin aynası, kelimelerimiz ise ruhumuzun ambalajıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), "Ya hayır söyle ya da sus" tavsiyesiyle bizlere kelimelerimizi tasarruflu ve yapıcı kullanmanın formülünü vermiştir. Sadaka sadece maddi bir yardım değildir; bir insanı tebessüm ettirecek, ona huzur verecek "güzel bir söz" de en büyük sadakalardandır.

Bu hafta kendimize bir söz verelim. Eşimize, çocuğumuza, iş arkadaşımıza ya da yolda karşılaştığımız bir yabancıya kuracağımız cümleleri seçerek söyleyelim. Unutmayalım; dünyayı değiştirmek için her zaman büyük devrimlere gerek yoktur. Bazen sadece bir cümle, bir insanın dünyasını değiştirmeye yeter.

Bugün kuracağınız o "bir cümle" ne olacak? İyilik mi, yoksa kırgınlık mı? Seçim bizim.