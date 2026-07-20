Alanya'daki kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Alanya Adliyesi'nde göreve başlayan yargı mensuplarını makamlarında ziyaret etti.

YENİ GÖREVLERİNDE BAŞARI DİLEDİ

Ziyaret programı kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Abdullah Sert, Alanya Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine getirilen Sadık Çimen ile Başsavcı Vekilleri Mehmet Kocahan ve Gökçe Peri Yurdagül ile bir araya gelen Kaymakam Öztürk, yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam Öztürk, adalet teşkilatının toplumun huzur ve güvenliği açısından büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, yeni görevlerine başlayan yargı mensuplarına çalışmalarında başarı ve muvaffakiyet dileklerini iletti.

İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON VURGUSU

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde Alanya'daki kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekildi. İlçede kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi adına kurumlar arasındaki uyumun sürdürülmesinin önemine vurgu yapılırken, karşılıklı iyi niyet temennileri paylaşıldı.

Yeni görevlerine başlayan yargı mensupları da nazik ziyaretinden dolayı Kaymakam Şakir Öner Öztürk'e teşekkür ederek, Alanya'da adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için özveriyle çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi (Mehmet AL)