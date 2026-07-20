Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde düzenlenen resepsiyona katılan Mehmet Ali Dim, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Türk milletinin tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekilen programda yer aldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda, harekâtın 52. yılı çeşitli etkinliklerle anıldı.

YAVUZ DONAT İLE HASRET GİDERDİ

Program kapsamında uzun yıllardır Türk basınının önemli isimleri arasında yer alan duayen gazeteci Yavuz Donat ile bir araya gelen KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, eski dostuyla sohbet ederek hasret giderdi. Görüşmede gazetecilik mesleği, medya dünyasındaki gelişmeler ve güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

KIBRIS TÜRK TV'NİN CANLI YAYININA KATILDI

Mehmet Ali Dim, resepsiyonun ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile birlikte Kıbrıs Türk TV'nin canlı yayın konuğu oldu. Programın moderatörlüğünü Küresel Gazeteciler Konseyi üyesi Ali Han Pehlivan üstlendi.

Canlı yayında 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın tarihsel önemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünkü konumu, Türkiye-KKTC ilişkileri ve güncel gelişmeler ele alındı. Programda ayrıca medya, gazetecilik ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler de paylaşıldı.

52 YILLIK GURUR

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında KKTC genelinde resmi törenler, anma programları ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştirildi. Lefkoşa'daki resepsiyon da yıl dönümü etkinliklerinin en önemli programları arasında yer aldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in katılımıyla gerçekleşen temaslar, hem medya camiası hem de Türkiye-KKTC ilişkileri açısından dikkat çeken buluşmalar arasında yer aldı.