KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) ile Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) üyesi olan Alanya Güneşi Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Akdağ, Rusya Devleti ile Moskova Gazeteciler Birliği'nin destekleriyle gerçekleştirilen "Rusça Konuşuyor, Yazıyor ve Düşünüyoruz!" adlı uluslararası yarışmada ödüle layık görüldü.

50 ÜLKEDEN KATILIM

Bu yıl 50 ülkeden katılımcının yer aldığı organizasyonda, 22 ülkeden gazeteciler ödül almaya hak kazandı. Türkiye'yi ve Alanya'yı temsil eden tek isim olan İbrahim Akdağ, ödülünü 14 Temmuz'da Moskova'da düzenlenen törenle teslim aldı. Ödül töreni, Moskova'daki Radisson Blu Olympiyskiy Oteli'nde, "Rus Dili: Barış ve Dostluk, Diyalog ve İşbirliği İçin!" projesi kapsamında gerçekleştirildi. Programa Moskova Hükümeti temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler ve kültür dünyasının önemli isimleri katıldı.

PROJENİN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Törende konuşan Moskova Gazeteciler Birliği Geliştirme Direktörü ve proje yöneticisi Olga Vladimirovna Bychkova, "Rus Dili: Barış ve Dostluk, Diyalog ve İşbirliği İçin!" projesinin farklı kıtalardan çok sayıda insanı ortak değerler etrafında buluşturduğunu belirterek yarışmanın geçmişi, aşamaları ve elde edilen sonuçlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

KESEN'İN MESAJI ALKIŞ ALDI

Programda, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen'in yarışmaya gönderdiği kutlama mesajı da okundu. Salondaki davetliler tarafından alkışlarla karşılanan mesaj, organizasyonda dikkat çeken anlardan biri oldu.

‘ALANYA VE TÜRKİYE ADINA SELAMLIYORUM’

Ödülünü aldıktan sonra konuşan İbrahim Akdağ, hem şahsı hem de Alanya Güneşi Medya adına katılımcılara hitap ederek şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler... Hem şahsım hem de Alanya Güneşi Medya, hayallerin şehri Alanya ve cennet ülkemiz Türkiye adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ulusal birlik duygusunu pekiştiren bu etkinliği düzenleyen ve destekleyen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." Gazeteci, yazar, şair ve televizyon programcısı kimliğiyle de tanınan Akdağ, konuşmasında kendisine ait olduğunu belirttiği şu sözü de katılımcılarla paylaştı: "Vatansız bir millet, milletsiz bir devlet mümkün değildir." Akdağ, konuşmasının devamında halkların özgürce yaşayabilecekleri bir vatana ve insan haklarını güvence altına alan bir devlete sahip olmasının önemine dikkat çekerek, organizasyonun gelecek nesiller açısından değerli bir girişim olduğunu ifade etti. Katılımcılara kendi ülkelerinde bu etkinliği anlatmaları çağrısında bulunan Akdağ, herkesi Alanya'ya ve Türkiye'ye davet ederek konuşmasını tamamladı.

ALANYA ADINA GURUR

Uluslararası organizasyonda Türkiye ve Alanya'yı temsil ederek ödül alan İbrahim Akdağ'ın başarısı, Alanya basın camiasında memnuniyetle karşılandı. Moskova'da düzenlenen törende alınan ödül, Alanya'nın uluslararası medya platformlarında da temsil edilmesine katkı sağladı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi