Yoğun ilgi gören programa Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, mahalle muhtarı, dernek yönetimi ve çok sayıda Sapadereli vatandaş katıldı. Toplantıda hem derneğin faaliyetleri değerlendirildi hem de mahallede yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

KÖYÜN İHTİYAÇLARI MASAYA YATIRILDI

Programda Sapadere'nin öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan ekmek büfesi, Renkli Köy Projesi, köy konağının tadilatı, köy meydanının düzenlenmesi ile köy ve yayla yollarında yapılması planlanan çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, belediye tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vererek, planlanan projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ÇİFTÇİLERE DESTEKLER ANLATILDI

Toplantıda söz alan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise üreticileri yakından ilgilendiren tarımsal destekler ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Göktepe, üreticilerin desteklerden eksiksiz yararlanabilmeleri için gerekli başvuruların zamanında yapılmasının önemine dikkat çekti.

AYKUT KAYA'DAN DESTEK MESAJI

Yoğun programı nedeniyle toplantıya katılamayan CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya da gönderdiği mesajla programa destek verdi. Kaya, yeni seçilen dernek yönetimini tebrik ederek Sapadere'nin dile getirilen tüm sorun ve taleplerini önemsediklerini belirtti.

Başta köy yerleşim alanının genişletilmesi olmak üzere mahallede gündeme getirilen konuların takipçisi olacağını ifade eden Kaya, bu taleplerin Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak aracılığıyla kendisine iletilebileceğini ve konuları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağını kaydetti.

ŞEFFAF MALİ BİLGİLENDİRME YAPILDI

Toplantıda dernek yönetimi tarafından mali süreçler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da üyeler bilgilendirildi. Katılımcılara derneğin gelir-gider tablosu şeffaf bir şekilde aktarılırken, üyelerin görüş ve önerileri de dinlendi.

Programın sonunda vatandaşlara aşure ikramı yapılırken, mahalle sakinleri uzun süre sohbet ederek birlik ve dayanışma mesajları verdi. Samimi bir atmosferde geçen etkinlik, Sapadere'nin geleceğine yönelik ortak akıl ve istişare kültürünün güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir buluşma olarak değerlendirildi. (Haber MERKEZİ)