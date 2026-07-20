Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan sorunları eleştirdi. Vatandaşlardan hastaneyle ilgili yoğun şikâyetler aldıklarını belirten Akkuş, sağlık hizmetinin en temel haklardan biri olduğunu vurgulayarak mevcut sorunların artık görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Akkuş, Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında kendilerine iletilen şikâyetleri dikkatle takip ettiklerini ifade etti. Sağlık hizmetinin vatandaşın en temel hakkı olduğuna dikkat çeken Akkuş, bu hakkın plansızlık, personel yetersizliği ve yönetim eksiklikleri nedeniyle sekteye uğratılamayacağını dile getirdi.

VATANDAŞLARIN ŞIKÂYETLERİNİ SIRALADI

Hastanede yaşandığı belirtilen sorunları tek tek sıralayan Akkuş, "Vatandaşlarımızın aktardığı sorunlar son derece ciddidir: Cildiye ve Kardiyoloji polikliniklerinde randevuların 15 gün sonrasına verilmesi, Kulak Burun Boğaz ve Ortopedi branşlarında bekleme sürelerinin 16 günü bulması, Çocuk Endokrinolojisi ve Cerrahi Onkoloji branşlarının bulunmaması, Çocuk Yoğun Bakım ünitesinin olmaması, Ameliyathanelerin yetersiz kalması nedeniyle ameliyatların ve randevuların ertelenmesi, Kantin hizmetinin uzun süre işletilememesi ve işletilmesindeki sıkıntılar. Vatandaşların bazı birimlerde iletişim ve yaklaşım konusunda olumsuz muamele gördüklerini ifade etmeleri vatandaşları mağdur ediyor" dedi.

‘BU TABLO KABUL EDİLEMEZ’

Alanya'nın her yıl milyonlarca vatandaşa ve turiste ev sahipliği yaptığını, nüfusunun ise her geçen gün arttığını belirten Akkuş, böylesine büyük bir ilçede sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Sağlık sisteminin günü kurtaran uygulamalarla değil, güçlü planlama ve kalıcı yatırımlarla yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Akkuş, yetkililere çağrıda bulundu. Akkuş, "Alanya, milyonlarca Vatandaşımıza, turiste ev sahipliği yapan, nüfusu her geçen gün artan büyük bir ilçedir. Böyle bir şehirde sağlık hizmetlerinin bu kadar yetersiz kalması kabul edilemez. Sağlık sistemi günü kurtaran uygulamalarla değil, güçlü planlama ve kalıcı yatırımlarla yönetilmelidir. Buradan Sağlık Bakanlığı'na ve ilgili tüm yetkililere çağrımız nettir: Alanya'nın sağlık yükünü hafifletecek uzman hekim atamaları derhal yapılmalı, eksik branşlar açılmalı, ameliyathane ve yoğun bakım kapasitesi artırılmalı, vatandaşlarımızın insanca ve zamanında sağlık hizmeti alması sağlanmalıdır. Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Vatandaşımızın sesi olmaya, Alanya'nın hak ettiği sağlık hizmeti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sağlık lütuf değil, anayasal bir haktır. Alanya bunu fazlasıyla hak etmektedir" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi