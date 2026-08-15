Türkiye ve Avustralya ortaklığında 9-20

Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP31) İklim Zirvesi için altyapı çalışmaları hızlandı. Açıklanan verilere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi sınırlarında yer alan yeni bir yol yapım ihalesini sonuçlandırdı.

Antalya Havalimanı'nın kargo ve genel havacılık terminaline ulaşımı sağlayacak yolların inşasını kapsayan ihaleyi, Çankaya Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Musad Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş ortaklığı kazandı. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin bedeli 62 milyon 989 bin lira olarak belirlendi.

MİLYARLIK YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin COP31 kapsamındaki dev bütçeli hazırlıkları daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti. TOKİ tarafından etkinlik alanının inşası ve çevre düzenlemesi için 8 milyar 85 milyon liralık bir sözleşme yapıldığı bildirilmişti.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinden İklim Değişikliği Başkanlığına 5 milyar 650 milyon lira kaynak aktarılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi de önceki aşamalarda ulaşım yolları için 435 milyon 600 bin liralık ayrı bir sözleşmeye imza atmıştı.

COP31 BÖLGE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından biri olan COP31, on binlerce yabancı delegeyi ve devlet başkanını Antalya'da buluşturacak. Bu durum, bölgenin ana ulaşım noktası olan Antalya Havalimanı'nın kapasitesini ve çevresel altyapısını kritik hale getiriyor.

Uluslararası zirvenin yaratacağı bu yoğunluk ve havalimanı çevresinde yapılan altyapı yatırımları, turizm hareketliliği açısından Alanya başta olmak üzere tüm Akdeniz çanağındaki sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Yolların genişletilmesi ve terminallerin modernize edilmesinin, organizasyon sonrasında da bölge lojistiğine olumlu katkı sağlaması öngörülüyor.