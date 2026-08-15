ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve proje ortaklığı protokolleri imzalamaya tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerinin geleceğini ve iyi bir kariyer sağlanmasına yönelik atılan imzalara İŞKUR ile yapılan yeni bir protokol daha eklendi. ALKÜ Senato Salonu’nda yapılan imza töreninde ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, ALKÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Sergen Gürsoy ve İş ve Meslek Danışmanı Sabahattin Kayaalp da yer aldı. Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya İŞKUR Müdürü Selami Harman arasında imzalanan protokol kapsamında, İŞKUR personeli tarafından kampüs içerisinde öğrencilere iş arama becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek, öğrencilerle çeşitli buluşmalar düzenlenecek.

ÖĞRENCİLERİN KARİYERİ İÇİN ALKÜ VE İŞKUR BİRLİKTE ADIM ATIYOR

İmzalanan protokole göre, üniversite bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüslerde, İŞKUR’da görevli iş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilere iş gücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülâkat/görüşme teknikleri, öz geçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak. Bunun yanında öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, İşbaşı Eğitim Programı ve İŞKUR Gençlik Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine yardımcı olmak amaçlandı. İŞKUR tarafından Kariyer günü, istihdam fuarı, bahar şenlikleri ve öğrenci topluluklarının çeşitli etkinlikleri gibi önemli günlerde ve öğrencilerin yoğun olduğu dönemlerde İŞKUR Kampüsle sınırlı kalmayarak gerektiğinde stant açabilecek.

REKTÖR TÜRKDOĞAN VE MÜDÜR HARMAN: “HAYIRLI OLSUN”

Bu protokol sayesinde ALKÜ’lü öğrencilerin üniversite dönemlerinde iş fırsatlarını yakından öğreneceğini aynı zamanda kariyerleri için bir adım önde olacaklarının altını çizen Rektör Türkdoğan, “ALKÜ olarak öğrencilerimizin kendilerini daha iyi geliştirmeleri adına çeşitli protokoller imzalıyoruz. Bunların yanında mezun olduklarında istihdam sorunu yaşamamaları adına devletimizin kurumlarıyla da anlaşmalar yapmaya devam ediyoruz. İŞKUR ile daha önce yapılan İŞKUR Gençlik Programı sayesinde onlarca öğrencimize ilk iş deneyimlerini kazandırdık. Şimdi yeni bir protokol imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu protokolün öğrencilerimiz adına hayırlı olmasını diliyor. Sayın Müdürümüze önemli katkıları ve ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Alanya İŞKUR Müdürü Selami Harman, yeni dönemde öğrencilere daha hızlı ulaşacaklarını belirterek protokolün hayırlı olmasını diledi. Protokol hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN