ALANYA Üniversitesi, öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alanya Üniversitesi ile Alanya İŞKUR Müdürlüğü arasında öğrencilerin iş dünyasını daha yakından tanımalarını ve mezuniyet sonrasında çalışma hayatına daha hazırlıklı başlamalarını sağlayacak önemli bir iş birliğine imza atıldı.

“İŞKUR Kampüs Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” kapsamında, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatından çalışma yaşamına geçiş süreçlerinin daha etkin şekilde desteklenmesi amaçlanıyor. Üniversite bünyesinde yürütülecek İŞKUR Kampüs faaliyetleriyle öğrenciler, İŞKUR’un sunduğu hizmet ve programlar hakkında doğrudan bilgi alabilecek.

İŞKUR HİZMETLERİ KAMPÜSTE ÖĞRENCİLERE ULAŞACAK

İş birliğiyle İŞKUR’un iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin öğrenciler için daha kolay erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. İŞKUR bünyesinde görev yapan iş ve meslek danışmanları, üniversite öğrencilerine kariyer yolculuklarının farklı aşamalarında rehberlik edecek.

Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin iş gücü piyasasını yakından tanımaları, farklı meslekler ve çalışma alanları hakkında bilgi edinmeleri ve gelecek planlarını daha bilinçli şekilde oluşturmaları sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE PROFESYONEL KARİYER DESTEĞİ

Protokol kapsamında öğrencilere iş dünyasının tanıtılması, iş arama becerilerinin geliştirilmesi, öz geçmiş hazırlanması, mülakat teknikleri, kariyer planlaması ve mesleki yönelim gibi birçok konuda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Özellikle mezuniyet sonrasında iş arama sürecinde ihtiyaç duyulan becerilerin öğrencilik yıllarında kazandırılması hedefleniyor. Öğrencilerin etkili bir öz geçmiş hazırlamaları, iş görüşmelerinde kendilerini doğru şekilde ifade edebilmeleri ve kariyer hedeflerine uygun iş fırsatlarını değerlendirebilmeleri için çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek.

KARİYER PLANLAMASI MEZUNİYETE BIRAKILMAYACAK

İŞKUR iş ve meslek danışmanları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerle öğrencilerin kariyer planlamasına üniversite yıllarında başlamalarına katkı sağlanacak.

Böylece öğrencilerin yalnızca mezuniyet sonrasında iş aramaya başlayan bireyler değil, eğitimleri devam ederken hedeflerini belirleyen ve çalışma hayatının beklentilerini tanıyan mezunlar olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Öğrencilerin kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını ve mesleki hedeflerini değerlendirmelerine yönelik danışmanlık faaliyetlerinin de kariyer tercihlerinde yol gösterici olması bekleniyor.

İŞKUR PROGRAMLARINA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

İmzalanan protokolün önemli başlıklarından birini de öğrencilerin İŞKUR tarafından yürütülen istihdam ve mesleki gelişim programlarına erişiminin kolaylaştırılması oluşturuyor.

Öğrenciler, İşbaşı Eğitim Programı, İŞKUR Gençlik Programı ve diğer aktif iş gücü hizmetleri konusunda bilgilendirilecek. Programların koşullarını sağlayan öğrencilerin ilgili hizmetlerden yararlanabilmeleri için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin eğitim döneminde iş dünyasıyla tanışması, mesleki deneyim kazanması ve teorik bilgilerini çalışma hayatındaki uygulamalarla desteklemesi hedefleniyor.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİNİ DAHA YAKINDAN TANIYACAKLAR

İŞKUR Kampüs faaliyetlerinin öğrencilerin çalışma hayatındaki güncel gelişmeleri ve işverenlerin beklentilerini daha yakından takip etmelerine de katkı sağlaması bekleniyor.

İş arama sürecinde karşılaşılabilecek aşamalar hakkında önceden bilgi sahibi olacak öğrencilerin, mezuniyet sonrasında istihdama geçiş sürecinde daha hazırlıklı hareket etmeleri amaçlanıyor.

Aynı zamanda kariyer danışmanlığı faaliyetleriyle öğrencilerin yalnızca bir iş bulmalarına değil, eğitimlerine, yeteneklerine ve hedeflerine uygun bir kariyer rotası oluşturmalarına destek verilmesi hedefleniyor.

KAMU VE SEKTÖR İŞ BİRLİKLERİ SÜRECEK

Alanya Üniversitesi, öğrencilerinin nitelikli, donanımlı ve iş dünyasının beklentilerine cevap verebilecek mezunlar olarak yetişmesine katkı sağlayacak kamu ve sektör iş birliklerini sürdürmeyi amaçlıyor.

İŞKUR ile gerçekleştirilen iş birliğinin de üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimlerinin desteklenmesi, çalışma hayatına daha güçlü hazırlanması ve istihdam olanaklarını daha yakından tanıması açısından önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek İŞKUR Kampüs faaliyetleriyle öğrencilerin üniversite eğitimi ile profesyonel çalışma hayatı arasındaki geçiş sürecinin daha planlı ve bilinçli hale getirilmesi hedefleniyor.