Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uzatma ağlarıyla palamut ve torik avlayan küçük ölçekli balıkçılar için sezonun 15 gün erkene alındığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte kıyı balıkçıları 15 Ağustos itibarıyla denize açılabilecek.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yumaklı, kıyı balıkçılarının uzun süredir beklediği talebin hayata geçirildiğini belirtti. Yumaklı, palamut ve torik avcılığında yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesinin amaçlandığını aktardı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Uzatma ağlarıyla yapılan avcılık, genellikle endüstriyel tekneler yerine geleneksel yöntemlerle geçimini sağlayan kıyı balıkçılarını kapsıyor. Sezonun 15 gün öne çekilmesi, bu gruptaki balıkçıların büyük teknelerden önce pazara ürün sunabilmesine olanak tanıyacak. Böylece yerel balıkçıların pazardaki rekabet gücünün korunması hedefleniyor.

ALANYA'DAKİ KIYI BALIKÇILARINA OLASI YANSIMASI

Alanya ve Akdeniz sahil şeridinde faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçılar tarafından da yakından takip edilen bu karar, yerel balıkçılık ekonomisi için önem taşıyor. 15 Ağustos'ta başlayacak olan erken mesai, bölgedeki tezgahlara daha erken taze balık inmesine zemin hazırlayacak.