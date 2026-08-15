Vakfın temsilcileri tarafından gerçekleştirilen ziyarette, aileye geçmiş olsun dilekleri iletilirken, ailenin ihtiyaçları ve mevcut durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette aileyle sohbet eden vakıf temsilcileri, ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız olmadığını hissetmelerinin ve toplumun dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Alanya Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı yetkilileri, vakfın çalışmalarında eğitim başta olmak üzere sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

Vakfın, Alanya’da dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına ulaşılması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.