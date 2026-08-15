Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde sabah 08.00 sularında ciddi bir yolcu yoğunluğu meydana geldi. SunExpress havayolu şirketinin biletleme ve kayıt altyapısında yaşanan teknik sorun, check-in ile bagaj teslim işlemlerinin büyük oranda yavaşlamasına neden oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, terminal içinde işlemlerini yaptırmak için bekleyen çok sayıda yolcunun oluşturduğu uzun kuyruklar dikkat çekti. Havalimanındaki durumu paylaşan bir yolcunun aktardığına göre, yığılmanın temel sebebinin firmanın küresel çapta yaşadığı sistem bağlantı kopukluğu olduğu ifade edildi. Arıza sebebiyle bilgi almak için çağrı merkezine yönelen yolcuların da hatlardaki aşırı yoğunluktan dolayı uzun süre beklemek zorunda kaldığı öğrenildi.

FİRMA YETKİLİLERİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Konuyla ilgili iletişim kurulan SunExpress yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, altyapı üzerinde bir sistem güncellemesi gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer, yolcu mağduriyetine yol açan teknik aksaklığın giderilmesi ve uçuş operasyonlarının standart seyrine dönmesi için teknik ekiplerin aralıksız çalıştığını aktardı. Sistemin en kısa sürede tam kapasiteyle yeniden devreye alınmasının hedeflendiği duyuruldu.

YOLCULAR BU TÜR DURUMLARDA NE YAPMALI?

Havacılık operasyonlarında karşılaşılan bu tür merkezi dijital altyapı sorunları, biniş kartı üretimi ve bagaj eşleştirme adımlarını doğrudan etkileyerek havalimanlarında zincirleme gecikmelere yol açıyor. Havacılık uzmanları, havayolu şirketlerinin sistem arızası veya kapsamlı güncelleme bildirdiği günlerde, yolcuların havalimanına standart süreden en az bir saat daha erken gelmesini tavsiye ediyor. Ayrıca çağrı merkezlerindeki kilitlenmeler göz önüne alındığında, anlık uçuş durumu takibinin mobil uygulamalar yerine doğrudan havalimanı uçuş bilgi ekranlarından (FIDS) yapılması, yolcuların süreç yönetimini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.