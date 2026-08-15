ALANYA’NIN hareketli gece hayatı, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden ve DJ performanslarıyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz günlerde Konaklı Mahallesi’nde bulunan Club Robin Hood Hotel’de müzikseverlerle buluştu.

Yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte eğlence geç saatlere kadar devam etti. Durmaz’ın sahneye çıkmasıyla birlikte mekandaki hareketlilik daha da artarken, konuklar sevilen parçalar eşliğinde gece boyunca eğlendi.

DJ KABİNİNDE ENERJİ DOLU PERFORMANS

Gecede DJ setinin başına geçen Kerimcan Durmaz, hazırladığı müzik seçkisiyle eğlence merkezini dolduran konuklara hareketli anlar yaşattı. Popüler parçaları kendi tarzıyla harmanlayan Durmaz, yüksek enerjili performansıyla katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Müziğin temposunun yükselmesiyle tatilciler de Durmaz’ın performansına eşlik etti. Eğlence merkezindeki coşku gece boyunca devam ederken, konuklar müzik ve dansın keyfini çıkardı.

TATİLCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Club Robin Hood Hotel’de gerçekleştirilen organizasyona özellikle Alanya’da tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği belirtildi. Kerimcan Durmaz’ı izlemek isteyen müzikseverlerin doldurduğu mekanda renkli görüntüler yaşandı.

Durmaz’ın sevilen parçaları art arda çaldığı performansında konuklar dans ederek geceye eşlik etti. Sosyal medya fenomeninin sahne performansı, etkinliğin en dikkat çeken anlarını oluşturdu.

ALANYA GECE HAYATINDA ÜNLÜ İSİMLER RÜZGARI

Turizm sezonuyla birlikte hareketliliğin arttığı Alanya’da eğlence mekanları da düzenledikleri etkinliklerle tatilcilere farklı alternatifler sunuyor. Ünlü sanatçı ve DJ’lerin sahne aldığı organizasyonlar, özellikle yaz döneminde kentin gece hayatına canlılık katıyor.

Kerimcan Durmaz’ın Club Robin Hood Hotel’de gerçekleştirdiği performans da sezonun ilgi gören etkinliklerinden biri oldu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen gece, Alanya’nın eğlence hayatındaki yaz hareketliliğini bir kez daha ortaya koydu.

EĞLENCE GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Durmaz’ın yüksek tempolu DJ performansına eşlik eden tatilciler, gece boyunca müziğin keyfini çıkardı. Sevilen şarkılar ve hareketli ritimlerle devam eden organizasyon, katılımcılara eğlence dolu anlar yaşattı.

Club Robin Hood Hotel’deki etkinlik, Kerimcan Durmaz’ın performansının ardından sona erdi. (Mehmet TUNÇ)