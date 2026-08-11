Olay, öğleden sonra Bingöl’ün Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi.
İnşaatta asansör montajı yapan 32 yaşındaki Muhammed Uyğur’un üzerine, çalışma sırasında montajını yaptığı asansör kabini düştü. Kabinin altında kalan Uyğur ağır yaralandı.
İnşaattakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ASANSÖR KABİNİNİN ALTINDA SIKIŞTI
Olay yerine ulaşan ekipler, asansör kabininin altında sıkışan Muhammed Uyğur’u kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Uyğur’a sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Durumunun ağır olduğu belirlenen Uyğur, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Uyğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Uyğur’un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı. Asansör kabininin montaj sırasında nasıl düştüğünün belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Muhammed Uyğur’un yaşamını yitirdiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.