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Muhammed Uyğur’un yaşamını yitirdiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı. Asansör kabininin montaj sırasında nasıl düştüğünün belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Uyğur’un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Uyğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durumunun ağır olduğu belirlenen Uyğur, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Uyğur’a sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, asansör kabininin altında sıkışan Muhammed Uyğur’u kurtarmak için çalışma başlattı.

İnşaattakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatta asansör montajı yapan 32 yaşındaki Muhammed Uyğur’un üzerine, çalışma sırasında montajını yaptığı asansör kabini düştü. Kabinin altında kalan Uyğur ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Bingöl’ün Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi.

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