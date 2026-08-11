Kaza, saat 15.00 sıralarında Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Sapaca Köyü mevkisinde, D100 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek Arca Çorum FK’nın futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs, aynı istikamette seyreden TIR’a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan Atakan Akkaynak, eşi Saskia ve çiftin 6 aylık bebeği yaralandı.

FUTBOLCU, EŞİ VE 6 AYLIK BEBEĞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Atakan Akkaynak ile eşi ve bebeğine ilk müdahaleyi yaptı. Hafif şekilde yaralandıkları belirtilen futbolcu ve ailesi, daha sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Hastanede kontrolleri yapılan Atakan Akkaynak, eşi Saskia ve 6 aylık bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

D100 KARAYOLU’NDA KAZA

Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler araçlarda ve kaza noktasında inceleme yaptı.

Atakan Akkaynak'ın kullandığı minibüsün, D100 Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptığı belirtildi.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

ATAKAN AKKAYNAK ÇORUM FK FORMASI GİYİYOR

27 yaşındaki Atakan Akkaynak, Arca Çorum FK kadrosunda forma giyiyor. Futbolcunun geçirdiği kazada eşi ve 6 aylık bebeğinin de araçta bulunması endişeye neden olurken, hastaneden gelen ilk bilgilerde üç kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.