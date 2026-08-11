11 Ağustos Süper Loto çekilişi bu akşam: Sonuçlar saat 21.30’dan sonra açıklanacak

Süper Loto’nun 11 Ağustos 2026 Salı çekilişi saat 21.30’da yapılacak. Altı bilen çıkmazsa 265 milyon TL’yi aşan dev ikramiye yeniden devredecek.

Süper Loto’da haftanın ikinci çekilişi için geri sayım başladı. 11 Ağustos 2026 Salı günü yapılacak çekilişte kazanan 6 numara saat 21.30’dan sonra belli olacak.

Saat 20.14 itibarıyla 11 Ağustos Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar Milli Piyango Online’ın resmi sonuç ekranından kontrol edilebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE 265 MİLYON LİRAYI AŞTI

Son çekiliş 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Kazanan numaralar 10, 27, 31, 32, 39 ve 54 oldu.

Bu çekilişte 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye 265 milyon 732 bin 899,65 TL olarak 11 Ağustos çekilişine devretti.

5 bilen 6 kişi ise kişi başına 498 bin 236,45 TL ikramiye kazandı.

11 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekilişi 11 Ağustos Salı günü saat 21.30’da gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından 6 kazanan numaranın yanı sıra 6, 5, 4, 3 ve 2 bilenlere ödenecek ikramiye tutarları da belli olacak.

11 Ağustos 2026 Süper Loto kazanan numaraları:

1. numara: Henüz açıklanmadı 2. numara: Henüz açıklanmadı 3. numara: Henüz açıklanmadı 4. numara: Henüz açıklanmadı 5. numara: Henüz açıklanmadı 6. numara: Henüz açıklanmadı

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kupon sahipleri çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlarını Milli Piyango Online’ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek. Resmi sonuç ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı görüntülenebilecek.



​​​​​​​İŞTE ŞANSLI NUMARA

7 16 22 39 40 60

Kaynak: Milli Piyango Online