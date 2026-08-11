Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile rövanş mücadelesine çıkıyor.

İlk karşılaşmayı 2-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadelede skor üstünlüğünü koruyarak adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

Karşılaşmaya kısa süre kala merakla beklenen ilk 11'ler de açıklandı.

STURM GRAZ'IN İLK 11'İ

Ev sahibi Sturm Graz mücadeleye şu 11'le başlayacak:

Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Weiper, Jatta.

İlk karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Avusturya temsilcisi, taraftarı önünde skor dezavantajını kapatarak eşleşmeye ortak olmaya çalışacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 ise şöyle:

Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR SAHADA

Sarı-lacivertlilerin ilk 11 tercihlerinde yıldız futbolcular dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin kalesini Mert Günok koruyacak. Savunma hattında Semedo, Skriniar, Ake ve Brown görev yapacak.

Orta sahada Guendouzi ile N'Golo Kante forma giyerken, hücum bölgesinde Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem ve Anderson Talisca görev alacak.

Teknik heyet, ilk maçta elde edilen avantajı korumanın yanı sıra hücum gücünü de yüksek tutabilecek bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih etti.

FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHADA

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşa avantajlı taraf olarak çıkıyor.

Sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazanması veya berabere tamamlaması halinde doğrudan play-off turuna yükselecek. Tek farklı mağlubiyet de Fenerbahçe'ye tur için yeterli olacak.

Sturm Graz'ın iki farklı üstünlüğü halinde eşleşme uzatmalara taşınacak. Avusturya temsilcisinin üç veya daha fazla farklı kazanması durumunda ise turu geçen taraf Sturm Graz olacak.

Fenerbahçe, yıldız isimlerinin yer aldığı ilk 11'iyle Sturm Graz deplasmanından istediği sonucu alarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefliyor.