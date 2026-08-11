Hyundai Ağustos 2026 Fiyatları Güncellendi: i20, Bayon, Tucson ve Elektrikli Modeller Ne Kadar?

Hyundai’nin Ağustos 2026 dönemine ilişkin güncel otomobil fiyatları belli oldu. i20 ve Bayon’dan Tucson’a, elektrikli IONIQ ailesinden INSTER’a kadar birçok modelde liste ve kampanyalı satış fiyatları arasındaki fark sürücüler için önemli bir maliyet avantajı oluşturuyor.

Türkiye otomobil pazarında geniş bir ürün gamıyla faaliyet gösteren Hyundai’nin Ağustos 2026 fiyat listesinde benzinli, dizel, hibrit ve tamamen elektrikli seçenekler bulunuyor. Markanın en erişilebilir modellerinden i20’de fiyatlar 1 milyon 480 bin TL seviyesinden başlarken, IONIQ 9’da rakam 6 milyon 960 bin TL’ye kadar çıkıyor.

HYUNDAI i20 AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

Hyundai i20, markanın yeni fiyat listesindeki en ulaşılabilir otomobiller arasında yer alıyor. 1.0 T-GDI 90 PS Jump manuel versiyonun 1 milyon 487 bin TL olan liste fiyatı kampanyayla 1 milyon 480 bin TL olarak uygulanıyor.

i20 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT versiyonunda liste fiyatı 1 milyon 816 bin TL, kampanyalı fiyat ise 1 milyon 686 bin TL.

1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT seçeneğinin 1 milyon 978 bin TL olan liste fiyatı ise kampanya kapsamında 1 milyon 805 bin 304 TL seviyesine geriliyor.

HYUNDAI BAYON FİYATLARI

Crossover sınıfındaki Bayon’un 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump versiyonu 1 milyon 587 bin TL liste fiyatına sahip. Kampanyalı satış fiyatı 1 milyon 570 bin TL olarak açıklandı.

Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Style, 1 milyon 965 bin TL liste fiyatına karşılık 1 milyon 770 bin 666 TL kampanyalı fiyatla sunuluyor.

1.0 T-GDI 90 PS DCT Elite versiyonunda ise 2 milyon 103 bin TL olan liste fiyatı 1 milyon 968 bin TL’ye düşüyor.

TUCSON FİYATLARI 2,3 MİLYON TL'DEN BAŞLIYOR

Hyundai’nin SUV sınıfındaki önemli modellerinden Tucson’da motor, çekiş sistemi ve donanım seviyesine göre fiyatlar değişiyor.

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort versiyonun 2 milyon 577 bin TL olan liste fiyatı kampanya kapsamında 2 milyon 386 bin 974 TL olarak uygulanıyor.

1.6 CRDi 136 PS 4x4 Comfort Sunroof 2 milyon 679 bin TL, 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime ise kampanyalı olarak 2 milyon 679 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Daha yüksek donanımlı 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Elite’in kampanyalı fiyatı 3 milyon 248 bin TL olurken, 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 Elite Plus 3 milyon 585 bin TL’ye ulaşıyor.

SANTA FE HİBRİTİN FİYATI BELLİ OLDU

Hyundai’nin büyük SUV modeli SANTA FE’nin 1.6 T-GDI HEV 215 PS Progressive 4X4 AT hibrit versiyonu 5 milyon 950 bin TL fiyatla listeleniyor.

ELEKTRİKLİ HYUNDAI MODELLERİNDE YENİ FİYATLAR

Hyundai’nin tamamen elektrikli modellerinde geniş bir fiyat aralığı bulunuyor. Kompakt elektrikli INSTER Dynamic 71.1 kW, 1 milyon 550 bin TL fiyatla listede yer alıyor.

Yeni IONIQ 5 Dynamic Vision Roof’un 3 milyon 150 bin TL olan liste fiyatı kampanyayla 2 milyon 484 bin 900 TL’ye iniyor.

Yeni IONIQ 6 Standart Menzil versiyonunda ise 3 milyon 225 bin TL’lik liste fiyatına karşılık 2 milyon 483 bin TL kampanyalı fiyat uygulanıyor.

KONA Elektrik Advance 115 kW’ın 2 milyon 417 bin 500 TL olan liste fiyatı 2 milyon 277 bin 500 TL seviyesine geriliyor.

STARIA HİBRİT DE KAMPANYADA

STARIA Hibrit 1.6 T-GDI HEV Elite’in liste fiyatı 2 milyon 721 bin TL olarak belirlenirken kampanyalı fiyat 2 milyon 590 bin TL’ye geliyor.

EN PAHALI HYUNDAI 6 MİLYON 960 BİN TL

Listenin üst sırasında tamamen elektrikli IONIQ 9 bulunuyor. IONIQ 9 Calligraphy 226,1 kW 4X4 versiyonu 6 milyon 960 bin TL fiyatla satışa sunuluyor.

Böylece Hyundai’nin Ağustos 2026 fiyatlarında giriş seviyesi ile en yüksek fiyatlı model arasındaki fark 5 milyon TL’yi aşıyor.

ARAÇ ALACAKLAR KAMPANYA KOŞULLARINI KONTROL ETMELİ

Kampanyalı otomobil fiyatları dönem, stok, model yılı, donanım, ödeme yöntemi ve bayi koşullarına göre değişebiliyor. Bu nedenle araç satın almayı planlayanların nihai satış fiyatını ve kampanya şartlarını Hyundai yetkili satıcılarından teyit etmesi önem taşıyor.

Alanya ve Antalya’da sıfır kilometre otomobil almayı planlayan sürücüler açısından da güncel fiyatlar kadar araç bulunabilirliği, finansman seçenekleri ve bayilerde uygulanabilecek kampanyalar satın alma kararında belirleyici olacak.