Kayseri'de yapımı devam eden engelli asansörü inşaatında meydana gelen iş kazası kısa süreli paniğe neden oldu. Beton mikserinin pompasının aniden patlaması sonucu etrafa saçılan beton harcı, o sırada inşaat alanının altından geçen bir kişinin üzerine döküldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı'ndaki engelli asansörü inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta beton döküm çalışmaları devam ettiği sırada beton mikserinin pompası henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamanın etkisiyle fırlayan beton harcı, o sırada inşaat alanının alt kısmından geçen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaşın üzerine isabet etti. Harcın etkisiyle yaralanan vatandaş çevredeki işçiler ve vatandaşların yardımıyla güvenli alana alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, beton mikserinin pompasının neden patladığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İş kazasına ilişkin teknik inceleme ve soruşturma sürüyor.