ALANYA LİMANI'NDA ANLAMLI ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Sahil Güvenlik Günü kapsamında Alanya'da vatandaşlara yönelik bilgilendirici bir etkinlik gerçekleştirilecek. Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bünyesinde görev yapan TCSG-915 Sahil Güvenlik Botu, bir gün boyunca ziyaretçilere açılacak.

Etkinlik sayesinde vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denizlerde yürüttüğü görevleri yakından tanıma fırsatı elde edecek.

Özellikle yaz sezonunun yoğun geçtiği Alanya'da, deniz güvenliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

VATANDAŞLAR BOTU YAKINDAN İNCELEYEBİLECEK

Etkinlik, yarın Alanya Limanı Sahil Güvenlik İskelesi'nde gerçekleştirilecek.

TCSG-915 Sahil Güvenlik Botu, iki ayrı zaman diliminde ziyaretçilere açık olacak:

10.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Program kapsamında vatandaşlar, görevli personelin rehberliğinde botun farklı bölümlerini gezebilecek.

DENİZLERDEKİ GÖREVLER ANLATILACAK

Ziyaret sırasında Sahil Güvenlik personeli tarafından botun görev alanları, kullanılan ekipmanlar ve denizlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilecek.

Arama kurtarma faaliyetleri, düzensiz göçle mücadele, çevre koruma çalışmaları ve deniz güvenliğine yönelik uygulamalar da vatandaşlara aktarılacak.

Böylece katılımcılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın görev ve sorumluluklarını yakından tanıma imkanı bulacak.

HER YAŞTAN VATANDAŞ KATILABİLECEK

Etkinlik, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşın katılımına açık olarak planlandı.

Özellikle denizcilik mesleklerine ilgi duyan gençlerin ve öğrencilerin etkinliğe yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Deniz güvenliğinin önemine dikkat çekilmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi, organizasyonun temel amaçları arasında yer alıyor.

ALANYA'DA DENİZ GÜVENLİĞİ BİLİNCİ GÜÇLENDİRİLECEK

Yıl boyunca milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Alanya'da deniz güvenliği büyük önem taşıyor.

Bu tür etkinliklerle vatandaşların Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmalarını daha yakından tanıması ve denizlerde güvenli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yetkililer, tüm vatandaşları etkinliğe katılarak deniz güvenliği konusunda bilgi edinmeye davet ediyor. (Şerife ÇOBAN)