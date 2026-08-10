SAMSUN'DA VAHŞİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Samsun'un Canik ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Necmettin Uzun'un çok sayıda bıçak darbesiyle ve başına ahşap tabureyle vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan Ertan B.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin cinayetten yaklaşık 3 ay önce İzmir'de gasp suçundan tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra ise Sinop'ta otomobil hırsızlığı nedeniyle gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, 7 Ağustos 2026 günü saat 23.30 sıralarında Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan 1 çocuk babası Necmettin Uzun'un evinin ışıklarının uzun süre açık olduğunu fark eden akrabası Kamil Ö., bir yakınıyla birlikte kontrol amacıyla eve gitti.

Dış kapının üzerinde bulunan anahtarla eve giren Kamil Ö., içeride yoğun duman olduğunu ve mutfakta ocak üzerindeki tavadan alevler yükseldiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Necmettin Uzun, mutfakta yerde kanlar içerisinde bulundu. Uzun'un çok sayıda bıçak darbesi aldığı ve başına yörede "sekmen" olarak adlandırılan ahşap tabureyle vurulduğu belirlendi. Uzun'un hayatını kaybetmesinin ardından ocakta pişmekte olan tavuğun yanması sonucu evin yoğun dumanla kaplandığı ve yangın çıktığı tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TRABZON'DA YAKALANDI

Cinayetin aydınlatılması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin izini geriye doğru sürerek Ertan B.'nin kimliğini belirledi.

Şüphelinin cinayetin ardından Samsun'dan ayrıldığı, kaçışı sırasında yakalanmamak için saç ve sakalını boyayarak görünüşünü değiştirdiği tespit edildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucunda Ertan B., Trabzon'da yakalandı.

Samsun'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren Ertan B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

3 AY ÖNCE GASP SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞ

Ertan B.'nin geçmişine ilişkin yapılan incelemede, 11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir'de meydana gelen bir gasp olayına karıştığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Cezaevinden serbest bırakılmasının ardından Sinop'a gittiği belirlenen şüphelinin, 5 Ağustos 2026 tarihinde burada meydana gelen bir otomobil hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen Ertan B.'nin mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu olaydan yalnızca 2 gün sonra Samsun'da Necmettin Uzun'un öldürülmesiyle ilgili şüpheli olarak tespit edilen Ertan B.'nin gasp, kasten yaralama, silah ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi.

HIRSIZLIK AMACIYLA SAMSUN'A GELDİĞİ BELİRLENDİ

Polisin yürüttüğü soruşturmada Ertan B.'nin Samsun'a hırsızlık amacıyla geldiği ve kentte herhangi bir tanıdığının bulunmadığı tespit edildi.

Samsun polisinin cinayetin işlendiği ev ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları üzerindeki incelemeleri ile olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmaya yönelik soruşturması sürüyor.