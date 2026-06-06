İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, yaz aylarında artan insan ve araç hareketliliğinin yaratabileceği yangın riskine karşı yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda, 8 Haziran 2026 ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler durduruldu.

Alınan kararla birlikte ormanlık alanlarda mangal, tüp veya nargile kullanımı ile ateş yakmak kesin olarak yasaklandı. Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi çerçevesinde, orman içi veya bitişiği fark etmeksizin tüm mahallelerde anız, bağ, bahçe ve zeytinlik temizliği gerekçesiyle bitki örtüsü yakılmasına izin verilmeyecek.

HANGİ ALANLAR YASAK KAPSAMI DIŞINDA?

Vatandaşların doğa ile iç içe vakit geçirdiği belirlenmiş piknik ve mesire alanları, tabiat parkları ile eko turizm bölgeleri bu kısıtlamalardan muaf tutuldu. Bu özel alanlarda spor, yürüyüş ve piknik gibi faaliyetler devam edebilecek. Ancak orman çevresindeki sanayi kuruluşları ve tesislerin olası yangın riskine karşı tüm önleyici tedbirleri eksiksiz alması zorunlu kılındı.

KURUMLARA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER NELER?

Enerji nakil hatlarının bakımından sorumlu kuruluşlar, ormanlık bölgelerden geçen hatlarda gerekli onarımları yapacak ve risk durumunda enerji kesintisine gidebilecek. Belediyeler ise orman kenarındaki çöp toplama alanlarının çevresinde koruma bandı oluşturarak kepçe ve dozer gibi iş makinelerini hazır bekletecek.

Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda kurulacak özel denetim ekipleri sahadaki kontrollerini aralıksız sürdürecek. Açıklanan bu kurallara uymayan kişiler hakkında ilgili kanunlar doğrultusunda adli ve idari yaptırımlar uygulanacak.