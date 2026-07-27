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Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Durdahanoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 24 yaşındaki Emre Durdahanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi Merkez Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emre Durdahanoğlu'nun kullandığı 34 GHP 966 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan BI 0130 EI plakalı otomobile çarptı.

Alanya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kargıcak Mahallesi'nde motosikletin park halindeki bir otomobile çarpması sonucu 24 yaşındaki sürücü Emre Durdahanoğlu yaşamını yitirdi.

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