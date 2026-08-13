Mimarlar Odası Antalya Şubesi, mimarlık eğitimi almadığı halde ticari faaliyetlerinde ve tanıtımlarında "mimar" unvanını kullanan şahıs ve işletmelere karşı harekete geçti. Gelen ihbarlar üzerine inceleme başlatan oda yönetimi, usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmalar hakkında adli ve idari yasal süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun kapsamında, bu unvanı kullanmak için yetkili bir üniversiteden mezun olmak yasal bir zorunluluk taşıyor. Mimar olmayan kişilerin bu unvanla serbest meslek faaliyeti yürütmesi veya tüzel kişilik kurması kanunun 7. ve 8. maddelerince kesinlikle yasaklanıyor. Oda yetkilileri, kurala aykırı davranan şirket kurucularının ve yasal temsilcilerinin Türk Ceza Kanunu çerçevesinde doğrudan sorumlu tutulacağını aktardı.

TİCARET ODALARINA DENETİM ÇAĞRISI

Haksız rekabetin ve yapı güvenliğini riske atan ihlallerin önüne geçmek isteyen Mimarlar Odası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başta olmak üzere ilgili kurumlara resmi çağrıda bulundu. Şirket unvanında "mimarlık" ibaresi geçen veya bu alandaki NACE kodlarını talep eden başvurularda, kişilerden mutlaka mezuniyet belgesi veya oda kayıt belgesi istenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca mevcut sicil kayıtlarının incelenerek aykırılık durumunda yetkili mercilere bildirim yapılması talep edildi.

SAHTE MİMARLAR YAPI GÜVENLİĞİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Mimarlık unvanının haksız kullanımı, özellikle inşaat ve emlak sektörünün lokomotif olduğu Antalya ve Alanya gibi bölgelerde doğrudan yapı güvenliğini tehdit ediyor. Uzmanlar, vatandaşların ve müteahhitlerin proje süreçlerinde telafisi imkansız mağduriyetler yaşamaması adına, çalıştıkları kişilerin Mimarlar Odası sicil kayıtlarını mutlaka sorgulaması gerektiğine dikkat çekiyor. Deprem gerçeği göz önüne alındığında, yetkisiz kişilerin yapı tasarım süreçlerine dahil olmasının kamu yararına ciddi zararlar verebileceği belirtiliyor.

Süreci titizlikle takip ettiklerini belirten Mimarlar Odası Antalya Şubesi, meslektaşlarından gelecek yeni ihbarların da ivedilikle değerlendirileceğini açıkladı. Meslek onurunu koruma kararlılığında olduklarını vurgulayan oda, hukuki gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini duyurdu.