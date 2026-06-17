ABD merkezli restoran işletmecisi Yum Brands, küresel pizza zinciri Pizza Hut'ı 2,7 milyar dolar karşılığında LongRange Capital'a satma kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, satış işleminin ardından markanın yönetimini ve büyüme stratejilerini yeni alıcı yönetecek. Yum Brands ise yoluna KFC ve Taco Bell ile devam edecek.

Kasım 2025'te marka için farklı stratejik senaryoları değerlendirmeye başlayan şirket, süreci doğrudan satışla noktaladı. Dan ve Frank Carney kardeşler tarafından 1958 yılında Kansas'ın Wichita kentinde kurulan zincir, 1969'da halka açıldıktan sonra 1971'de dünyanın en büyük pizza markası unvanına ulaşmıştı.

PEPSİCO DÖNEMİNDEN BUGÜNE NASIL GELDİ?

Pizza Hut'ın kurumsal yapısı 1977 yılında PepsiCo tarafından satın alınmasıyla değişti. İlerleyen yıllarda Taco Bell ve KFC'nin de gruba katılmasıyla büyüyen yapı, 1997'de restoran operasyonlarının Tricon Global Restaurants adıyla ayrılmasına sahne oldu. Onlarca yıldır süren bu kurumsal bağ, son satış anlaşmasıyla tamamen kesilmiş oldu.

REKABET DENGESİ NEDEN BOZULDU?

Bir zamanlar restoran içi yemek ve salata barı konseptiyle sektör lideri olan marka, liderliğini 2017 yılında Domino's Pizza'ya kaptırdı. Domino's şirketinin agresif paket servis yatırımları ve pazar payını hızla artırması, Pizza Hut üzerinde ağır bir baskı yarattı. Ayrıca üçüncü taraf teslimat uygulamalarının yaygınlaşması, geleneksel restoran modeline dayanan şirketin satış performansını olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELER NEDEN KAPANMIŞTI?

Küresel çapta el değiştiren markanın Türkiye operasyonları da yakın zamanda durdurulmuştu. Yum Brands, 2025 yılı içinde Türkiye'deki franchise işletmecisi İş Gıda ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından ülke genelindeki yüzlerce Pizza Hut şubesi faaliyetine son vermek zorunda kaldı. Yeni alıcı LongRange Capital'ın Türkiye pazarına yönelik nasıl bir strateji izleyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.