Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla sulama kanalına düştü. Olayda ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 17.45 sularında Kökez Mahallesi Üründü Caddesi üzerinde gerçekleşti. Durali Y. idaresindeki 07 YD 558 plakalı otomobil yoldan çıkarak kenardaki kanala çarptı ve suyun içine savruldu. Kanalda yaklaşık 20 metre boyunca sürüklenen araç ancak sıkışarak durabildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye birimleri sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan Durali Y., itfaiye erlerinin operasyonuyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KANAL KENARLARINDA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANMALI?

Tarımsal üretimin yoğun olduğu Antalya ve çevre ilçelerinde, yol kenarlarından geçen sulama kanalları trafik açısından ekstra dikkat gerektiriyor. Yetkililer, özellikle bariyersiz kanal yollarında hız limitlerine titizlikle uyulması ve sürüş güvenliğini tehlikeye atacak ani manevralardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Kaza sebebiyle Üründü Caddesi’nde bir süre aksayan trafik akışı, emniyet güçlerinin bölgede aldığı güvenlik önlemleriyle kontrol altına alındı. Kazaya karışan otomobilin kanaldan çıkarılması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.