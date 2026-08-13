Antalya'yı voleybolun en üst klasmanında tek başına temsil eden Alanya Belediyespor'un 2026-2027 sezonu Efeler Ligi fikstürü netleşti. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, temsilcimiz yeni sezona 4 Ekim 2026

Pazar günü Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında merhaba diyecek.

Ligin ilk devresi toplam 13 hafta sürecek ve 13 Aralık 2026

Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Takımlar kısa bir aranın ardından 20 Aralık 2026 tarihinde ikinci devre için yeniden parkeye dönecek. Normal sezon 20 Mart 2027'de sona ererken, şampiyonu belirleyecek kritik play-off mücadeleleri Nisan 2027'de gerçekleştirilecek.

İLK İÇ SAHA MAÇI İSTANBUL GENÇLİK İLE

Alanyalı voleybolseverler, takımlarını kendi evlerinde ilk kez ligin ikinci haftasında ağırlanacak olan İstanbul Gençlik karşısında izleme fırsatı bulacak. Temsilcimiz ilk yarı periyodunda Fenerbahçe, Galatasaray, Halkbank ve Ziraat Bankkart gibi ligin köklü ekipleriyle zorlu puan mücadelelerine çıkacak.

TARAFTAR İÇİN İLK YARI FİKSTÜRÜNDE HANGİ MAÇLAR VAR?

Sporseverlerin yakından takip ettiği ilk 13 haftalık periyotta sırasıyla Sultanbeyli Belediyespor (D), İstanbul Gençlik, Fenerbahçe (D), Ziraat Bankkart, Gaziantep Gençlikspor (D) ve Altekma maçları oynanacak. Fikstürün devamında ise İBB Spor Kulübü, Gebze Belediyespor (D), Galatasaray, Spor Toto (D), Halkbank, OnikiŞubat Belediyespor (D) ve Sungurlu Belediyespor karşılaşmalarıyla ilk devre noktalanacak. Antalya bölgesinin ligdeki tek temsilcisi olan ekibin, özellikle iç sahadaki büyük maçlarda yoğun bir seyirci desteğiyle sahaya çıkması yakından takip ediliyor.