Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde bir tur teknesinde çıkan yangın, denizde acil durum anlarına sahne oldu. Saat 11.00 sıralarında Katrancı Koyu açıklarında seyreden 'Toys Boat' isimli teknede yangın başladı. Yetkililerin aktardığına göre, teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte teknede bulunan ve aralarında çocukların da yer aldığı 115 yolcu tahliye sürecine geçti. Yolcular, teknede bulunan can yeleklerini giyerek hızla suya atladı.

Bölgedeki diğer deniz araçları, suya atlayan yolcuları kurtarmak için hemen yardıma koştu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki teknelerin ortak çalışmasıyla yolcular güvenli bir şekilde sudan alındı.

TEKNENİN DURUMU VE SORUŞTURMA

Yangın sonrası büyük hasar alan teknenin batmaya başladığı bildirildi. İlk belirlemelere göre yaşanan olayda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek amacıyla ilgili makamlar tarafından resmi inceleme başlatıldı.

DENİZDE ACİL DURUM VE TAHLİYE PROSEDÜRLERİ

Ticari yolcu taşıyan deniz araçlarında yaşanan bu tür olaylar, can yeleklerinin ve acil durum tahliye planlarının önemini gösteriyor. Denizcilik kuralları gereği, tur teknelerinde yolcu kapasitesi kadar can yeleği bulundurulması ve yangın gibi acil durumlarda yolcuların hızla açık suya yönlendirilmesi standart bir güvenlik prosedürü olarak uygulanıyor. Yolcuların can yeleklerini giyerek tekneyi terk etmesinin olası can kayıplarının önüne geçtiği değerlendiriliyor.