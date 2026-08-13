Konyaaltı'nda imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapıların tasfiyesi için harekete geçildi. Konyaaltı Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde belirlenen 457 adet kaçak yapının yıkım işlemlerini gerçekleştirmek üzere 4 Eylül 2026 tarihinde ihaleye çıkacağını duyurdu.

Konyaaltı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan ihale dosyasına göre, süreç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulüyle yürütülecek. Teklifler sadece elektronik ortamda, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kabul edilecek. İhaleye yalnızca yerli firmalar katılım sağlayabilecek.

100 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ardından 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Yüklenici firmanın, yer tesliminden itibaren 100 takvim günü içinde 457 yapının yıkım işlemini tamamlaması şart koşuluyor. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat esasına göre belirleneceği ihalede, katılımcıların teklif bedelinin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat sunması gerekiyor.

İMAR KANUNU 32. MADDE NEYİ KAPSIYOR?

Yıkım kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi dayanak gösterilerek alındı. Bu madde, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak başlanan yapıların mühürlenmesini ve verilen yasal süre içinde mevzuata uygun hale getirilmemesi durumunda belediye encümeni kararıyla yıkılmasını düzenliyor. Antalya genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin, tarım alanları ve doğal dokunun korunması açısından kritik bir öneme sahip olduğu biliniyor.

İHALE NEREDE VE SAAT KAÇTA?

Açıklanan takvime göre yıkım ihalesi, 4 Eylül 2026

Cuma günü saat 10.30'da Kuşkavağı Mahallesi, Belediye Caddesi No:77 adresindeki Konyaaltı Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilecek. Eksi birinci katta bulunan İhale Salonu'nda yapılacak oturum öncesinde, isteklilerin tekliflerini e-imza ile sisteme yüklemiş olmaları isteniyor. İhalede benzer iş grubu olarak B(III) Grup Bina İşleri veya inşaat mühendisliği ile mimarlık diplomaları da denk sayılabilecek.