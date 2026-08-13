Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının ardından, okul güvenlik önlemleri yeniden şekilleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin "bahçe görevlisi" istihdam edileceğini duyurdu.

Söz konusu alımlar, eğitim yuvalarında öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası risklere karşı erken müdahale kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Güvenlik açısından yüksek risk taşıdığı tespit edilen okullarda emniyet güçlerinin mevcut mesaisi devam ederken, yeni alınacak personelin bu sisteme ek bir kalkan oluşturması planlanıyor.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

İstihdam sürecine ilişkin detayları paylaşan Bakan Çiftçi'nin aktardığına göre, bahçe görevlisi pozisyonu için başvurular doğrudan İŞKUR üzerinden kabul edilecek. İş arayan vatandaşlar için yeni bir istihdam kapısı açan bu uygulamanın başvuru takvimi ve şartlarının resmi kurumlarca netleştirilmesi bekleniyor.

7 BASAMAKLI MODELDE GÖREVLİLERİN ROLÜ NE OLACAK?

Daha önce kamuoyuna duyurulan "7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli" kapsamında sahaya inecek olan görevliler, fiziki güvenlik bariyerinin ilk adımını oluşturacak. Personel, okul giriş ve çıkış noktalarında sabit bulunarak öğrenci, veli ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin hareketliliğini anlık olarak takip edecek. Böylece okul çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı bir erken uyarı mekanizması işletilmiş olacak.