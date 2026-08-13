Antalya'nın Kepez ilçesinde, kış aylarında yaşanan şiddetli yağışların altyapıya verdiği zararı en aza indirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. Kepez Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, olası sel ve su baskınlarına karşı hızlı müdahale sağlamak için araç filosuna yeni bir Kombine Kanal Açma ve Temizleme Aracı eklendi. Bu hamle, ilçenin altyapı temizlik operasyonlarının doğrudan belediye imkanlarıyla yürütülmesini sağlayacak.

Bölgede 2024 yılının şubat ayında meydana gelen yoğun yağışlar, zemin katlarda ve çeşitli mahallelerde ciddi su baskınlarına yol açmıştı. Göreve geldikten sonra altyapı sorunlarını önceliklendiren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilk etapta kiralama yöntemiyle mazgal temizliklerini hızlandırmıştı. Alınan bu erken önlemler sayesinde, aralık ayında görülen benzer şiddetteki yağışlarda ilçede herhangi bir taşkın yaşanmadığı bildirildi.

KOMBİNE ARAÇ ALTYAPIDA NASIL BİR FAYDA SAĞLAYACAK?

Belediye envanterine katılan yeni araç, standart vidanjörlerden farklı olarak yüksek basınçlı su jeti ve güçlü vakum sistemini bir arada barındırıyor. Bu teknoloji sayesinde sadece sıvı atıklar çekilmiyor, aynı zamanda kanalizasyon hatlarında biriken katı maddeler ve yağ kalıntıları da parçalanarak temizleniyor. Böylece tıkanıklıklara anlık müdahalenin ötesinde, yağmur suyu hatlarının uzun vadeli ve kapsamlı periyodik bakımı gerçekleştirilebiliyor.

250 MİLYON LİRALIK YATIRIMIN KAPSAMINDA NELER VAR?

Kepez Belediyesi'nin altyapı kapasitesini artırmak için ayırdığı bütçe, uzun vadeli kamu kaynakları yönetimi açısından dikkat çekiyor. Yaklaşık 250 milyon liralık geniş çaplı yatırım programı kapsamında, belediye bünyesine toplam 37 yeni araç kazandırıldı. Bu filonun içinde 16 iş makinesi, 5 altyapı destekli ağır vasıta ve 16 hizmet aracı yer alıyor. Kiralama modelinden özmal kullanımına geçişin, operasyonel maliyetleri düşürürken 68 mahalleye verilecek hizmet hızını artırması bekleniyor.

Başkan Mesut Kocagöz, yeni yatırımların ilçenin geleceği için kritik olduğunu aktardı. Sorun yaşandıktan sonra değil, yaşanmadan önce tedbir alma anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Kocagöz, amaçlarının vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve Kepez'i olası afetlere karşı daha dirençli hale getirmek olduğunu ifade etti.