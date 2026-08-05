Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi'nde gece saatlerinde falezlerin uç kısmında uzun süre oturan bir kadın, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Aktarılan bilgilere göre, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İsmi henüz açıklanmayan kadının tehlikeli bir noktada beklemesi nedeniyle ekipler tedbirli davrandı. Bölgeye ulaşan görevliler, kadını bulunduğu yerden güvenli bir alana alarak ilk müdahaleyi olay yerindeki ambulansta gerçekleştirdi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Ambulans içerisinde tedbir amacıyla detaylı sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, prosedür gereği bir süre gözetim altında tutuldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki işlemleri tamamlamasının ardından kadın, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyet güçleri olayla ilgili resmi bir inceleme başlattı.

FALEZLERDE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ NASIL İŞLİYOR?

Antalya kıyı şeridinde yer alan falezlerde yapılan benzer ihbarlar, emniyet ve kurtarma birimleri tarafından yüksek risk taşıdığı için öncelikli olarak değerlendiriliyor. Düşme tehlikesi barındıran bu tür vakalarda, itfaiye ekipleri olası bir halatla kurtarma operasyonu için hazır bekletilirken, sağlık personeli de anında müdahale edebilecek şekilde konumlandırılıyor. Yetkililer, can güvenliği açısından falez kenarlarında belirlenen sınırların aşılmaması gerektiğini vurguluyor.