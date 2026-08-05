Ekspres Gazetesi'nden Selim Çelik'in haberine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi açıklarında demirli olan boş bir tur teknesinde yangın çıktı. Karaya uzak olması sebebiyle itfaiyenin müdahale edemediği alevler, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden yaptığı çalışmalarla söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken tekne tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan olayın ardından deniz ekosistemi ve turizm güvenliği yeniden gündeme geldi. Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, marinada veya açıkta bekleyen teknelerde meydana gelen yangınların ciddi riskler barındırdığını açıkladı. Ünlü, bu tür vakaların hem can ve mal güvenliğini hem de deniz çevresini doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

TEKNELERDEKİ YANGINLARIN TEMEL NEDENİ NEDİR?

Teknelerin ahşap ve fiberglas gibi yanıcı maddelerden üretilmesi nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını aktaran Ünlü, en büyük problemin elektrik tesisatı hataları olduğunu vurguladı. Marin standartlarına uymayan kablo kullanımı, aşırı yüklenme ve kalitesiz akülerin ısınması yangınları tetikleyen ana unsurlar olarak öne sürüldü. Ayrıca motor dairesinde biriken yakıt ve yağ kalıntılarının küçük bir kıvılcımla felakete dönüşebileceği ifade edildi.

TEKNE SAHİPLERİ HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Yangını önlemenin söndürmekten daha az maliyetli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tekne sahiplerinin alması gereken pratik tedbirleri sıraladı. Elektrik sistemlerinin Loyd onaylı marin kablolarla yenilenmesi, tekne terk edilirken sintine pompası hariç tüm ana şalterlerin kapatılması ve akü odalarının sürekli havalandırılması gerekiyor. Motor dairelerine gazlı otomatik söndürme sistemleri (FM 200) kurulması ve duman sensörlerinin entegre edilmesi hayati önem taşıyor.

Antalya'nın Türkiye'deki en büyük günlük tur teknesi filolarından birine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ünlü, sezon öncesi denetimlerin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini bildirdi. Liman başkanlıkları ve yerel yönetimlerin koordinasyonuyla yangın emniyet sertifikası uygulamasının yaygınlaştırılması, bölge turizminin güvenliği açısından yakından takip ediliyor.