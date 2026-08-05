Antalya Şehir Hastanesi çevresinde bazı mahkemelerin hizmet vermesi amacıyla 'konteyner adliye' kurulacağı yönündeki iddialar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirildi. Yeni Parti Antalya Milletvekili Aliye Coşar, konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi verdi.

Verilen önergede, artan nüfusu ve yoğun ziyaretçi trafiğiyle dikkat çeken kentte, günü kurtarmaya yönelik geçici adımlar yerine kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği vurgulandı. Milletvekili Coşar'ın açıklamalarına göre, mevcut adliye binası çevresinde ek yapılaşma için uygun alanlar bulunmasına rağmen konteyner seçeneğinin gündeme gelmesi çeşitli eleştirilere neden oldu.

FİZİKİ ŞARTLAR VE ULAŞIM ZORLUĞU

Konteynerlerde sunulacak adalet hizmetinin, özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıkların yaşandığı bölgede ciddi iklimlendirme sorunları yaratacağı öne sürüldü. Coşar, kapalı alanlarda çalışan adli personel, avukatlar ve vatandaşlar için elverişsiz koşulların oluşacağını aktardı. Ayrıca, şehir hastanesi bölgesine ulaşımın mevcut adliyeye kıyasla daha zorlu olabileceği, bunun da adalete erişimi doğrudan etkileyeceği ifade edildi.

BAKANLIĞA YÖNELTİLEN KRİTİK SORULAR NELER?

Adalet Bakanlığı'na sunulan önergede, iddiaların doğru olup olmadığı ve hangi mahkemelerin bu alana taşınacağı soruldu. Hâkim, savcı ve personelin güvenliği ile çalışma koşullarının yargı kalitesine olası etkileri hakkında bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı gündeme getirildi. Sürecin, Antalya Barosu ve ilgili paydaşların görüşleri alınarak şeffaf bir şekilde yürütülmesi talep edildi.

Antalya merkezdeki yargı altyapısını doğrudan ilgilendiren bu iddialar, çevre ilçelerden il merkezine hukuki işlemler için seyahat eden vatandaşlar nezdinde de kamuoyu ilgisiyle yakından takip ediliyor. Geçici yapılaşmanın ilerleyen dönemde adliyenin tamamen taşınmasına yönelik bir ön hazırlık olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.