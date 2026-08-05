ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde otellerin bulunduğu sahil bandında kaydedilen görüntüler, denizdeki kirliliği gözler önüne serdi. Deniz yüzeyinde plastik atıklar, köpük benzeri birikintiler ve çeşitli çöplerin sürüklendiği görülürken, sahilde bulunan vatandaşlar ve turistler denize girmekten vazgeçti.

KİRLİLİK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde deniz yüzeyinde çok sayıda yüzen atık dikkat çekiyor. Sahilde bulunanların kirli görüntü nedeniyle denizi terk ettiği, yüzmek yerine kıyıdan ayrıldığı ifade edildi. Bölgedeki vatandaşlar, özellikle turizm sezonunun en yoğun döneminde ortaya çıkan görüntülerin Alanya'nın turizm imajına zarar verdiğini belirterek, kirliliğin kaynağının tespit edilmesini ve ilgili kurumların bölgede inceleme yaparak gerekli önlemleri almasını istedi. (Ramazan ÖZDEMİR)