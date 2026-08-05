İbradı'da, 2024 yılında AK Parti'den belediye başkanı seçilen Hatice Sekmen'in ilçe merkezine astırdığı büyük boy hizmet pankartı, kamu kurumlarına işe alım süreçleriyle ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yerel kaynakların aktardığına göre pankartta, "Menfaat için değil, hizmet için çalışıyoruz" ve "Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır" gibi siyasi sloganlar yer aldı. Bunun yanı sıra, belediye döneminde gerçekleştirildiği ifade edilen 7 bin metrekare kilitli taş döşemesi, 400 metre V kanal inşası ve 2 kilometre sıcak asfalt çalışması gibi altyapı verileri paylaşıldı. Ayrıca köyün su kaynağına yönelik ihale sürecine de değinildi.

PANKARTTAKİ DİKKAT ÇEKEN İSTİHDAM İFADESİ

Metinde en çok tepki çeken kısım ise orman teşkilatı bünyesindeki istihdama yönelik ifadeler oldu. Pankartta yer alan "Ormandaki çalışan çocuklarımızı Hatice Sekmen ilçe başkanlığında alındı" cümlesi, kamuoyunda liyakat ekseninde farklı değerlendirmelere sebep oldu. Bir kısım vatandaş, devlet kurumlarındaki işe alımların siyasi bir başarı gibi sunulmasını eleştirirken, diğer bir kesim ise yerel yöneticilerin sağladığı istihdam katkılarını anlatmasının olağan olduğunu savundu.

BAŞLAR MAHALLESİ'NDE NELER YAŞANDI?

Öte yandan, iddialara göre Başkan Sekmen'in Başlar Mahallesi'ne yaptığı bir ziyaret sırasında bazı sakinlerin "Başlar Mahallesi için ne yaptınız?" şeklindeki sorusuyla karşılaştığı öne sürüldü. Bu görüşmenin ardından taraflar arasında geçen diyalogların mahalle genelinde tansiyonu yükselttiği belirtiliyor. Gelişmelerin ardından gözler, İbradı Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılabilecek olası bir resmi açıklamaya çevrildi.

KAMU İSTİHDAMINDA YASAL SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Mevzuat gereği orman teşkilatı gibi kamu kurumlarına yapılacak sürekli işçi veya sözleşmeli personel alımları, İŞKUR üzerinden ilan edilerek KPSS puan üstünlüğü veya noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirleniyor. Siyasi aktörlerin bu süreçlerde doğrudan belirleyici olduklarına dair beyanları, şeffaflık ilkeleriyle çeliştiği gerekçesiyle kamuoyunda sıklıkla idari inceleme ve liyakat tartışmalarını beraberinde getiriyor.