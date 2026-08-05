Türkiye'nin köklü sinema etkinliklerinden 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde hazırlıklar devam ediyor. Festival yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığına yazar, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim getirildi.

Antalya'da gerçekleştirilecek organizasyonda yarışacak yapımların ve diğer jüri üyelerinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması planlanıyor. Süreç tamamlandığında Derviş Zaim, festival boyunca yarışma filmlerinin sanatsal değerlendirme aşamasına liderlik edecek.

ALTIN PORTAKAL İLE TARİHİ BAĞI

Usta yönetmen, kariyerinin farklı aşamalarında Antalya'dan önemli ödüllerle dönmüştü. Sinema dünyasına adım attığı ilk uzun metrajlı eseri 'Tabutta Rövaşata' ile festivalde En İyi Film Ödülü'nü kazanan Zaim, ilerleyen yıllarda 'Filler ve Çimen' ile 'Nokta' filmleri sayesinde En İyi Yönetmen unvanına layık görüldü. Geçmişte yarışmacı olarak katıldığı ve kariyerini şekillendiren ödüller aldığı bu prestijli platformda, Zaim bu kez en üst düzey değerlendirici koltuğunda oturacak.

GELENEKSEL VE MODERN SİNEMA SENTEZİ

1964 yılında Kıbrıs'ta doğan Derviş Zaim, geleneksel sanat formlarını modern sinema diliyle harmanladığı özgün eserleriyle tanınıyor. Yönetmenin filmografisinde Çamur, Cenneti Beklerken, Gölgeler ve Suretler, Rüya, Flaşbellek ve Hayat gibi ulusal ve uluslararası alanda dikkat çeken yapımlar bulunuyor.

Festival yönetimi, her yıl olduğu gibi bu organizasyonda da Türk sinemasının yeni yüzlerini, deneyimli isimlerini ve iddialı yapımlarını sinemaseverlerle buluşturmayı hedefliyor.