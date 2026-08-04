ALANYA'DA ekonomik daralma ve turizm sezonundaki beklentilerin karşılanamaması, esnafı zor durumda bırakmaya devam ediyor. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, yılın ilk yedi ayına ilişkin çarpıcı verileri paylaşarak kentte esnafın yaşadığı sıkıntının her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Özdemir'in verdiği bilgilere göre, 1 Ocak 2026'dan bu yana odaya 340 yeni esnaf kaydı yapılırken, aynı dönemde 450 esnaf faaliyetini sonlandırarak kaydını sildirdi. Böylece açılan işletme sayısı, kapanan işletme sayısının gerisinde kaldı.

"Oda tarihinde görülmemiş bir rakam"

Özellikle temmuz ayında yaşanan tabloya dikkat çeken ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, yalnızca bir ay içinde 171 esnafın kaydını sildirdiğini belirterek bunun şimdiye kadar görülmemiş bir durum olduğunu ifade etti.

Özdemir, "Bu, oda tarihinde görülmemiş bir rakam. Ekonominin kötü gidişatını ve esnafın içinde bulunduğu zor durumu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Turizm esnafı ayakta kalmakta zorlanıyor

Kayıt sildiren işletmelerin önemli bölümünü Alanya merkezde faaliyet gösteren turizm esnafının oluşturduğunu belirten Özdemir, sezonun beklentilerin oldukça altında geçtiğini söyledi.

Artan maliyetler, düşen alım gücü ve beklenen turist hareketliliğinin sağlanamaması nedeniyle birçok işletmenin faaliyetlerini sürdüremediğini dile getiren Özdemir, özellikle küçük esnafın ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu vurguladı.

"Yıl sonunda bini aşabilir"

Mevcut ekonomik tablonun değişmemesi halinde kapanan işletme sayısının daha da artabileceğini söyleyen Özdemir, yıl sonuna kadar kaydını sildiren esnaf sayısının binin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Özdemir, esnafın ayakta kalabilmesi için ekonomik koşulların iyileştirilmesi, işletmeler üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve ticaretin yeniden canlandırılmasına yönelik adımların bir an önce atılması gerektiğini ifade etti.