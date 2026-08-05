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Cezaevi yetkilileri tarafından gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö., çıkarıldığı Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde bulundurmak" ve "cezaevine yasaklı madde sokmak" suçlarından tutuklanarak, maddeyi sokmaya çalıştığı Alanya L Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Alanya L Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu'nda meydana geldi. Bir yakınını ziyaret etmek amacıyla cezaevine giden 26 yaşındaki G.Ö.’nün giriş kapısındaki üst aramasında, 2 parça halinde A-4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

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