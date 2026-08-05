Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, istilacı bir tür olan kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısıyla mücadelede yeni bir döneme girildiğini duyurdu. 'Faydalı Böcekleri Tanıyalım' programı kapsamında yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimi tehdit eden bu böceklere karşı biyolojik silah olarak samuray arısı (Trissolcus japonicus) kullanılacak.

Doğal dengeyi korumayı hedefleyen bu yöntem, tarım alanlarında kimyasal ilaç kullanımını önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Samuray arıları, yalnızca kahverengi kokarcanın yumurtalarını hedef alıp parazitleyerek zararlının çoğalmasını kaynağında engelliyor. Uzmanlar, uygulamanın çevreye hiçbir zarar vermeden tarımsal üretimi güvence altına aldığını ifade ediyor.

SAMURAY ARISI UYGULAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Kahverengi kokarca, sebze ve meyvelerde ciddi kalite ve verim kaybına yol açan en tehlikeli istilacı türler arasında yer alıyor. Antalya ve Alanya gibi örtüaltı tarımın ile meyve üretiminin merkezinde olan bölgeler için zararlılarla biyolojik mücadele, aynı zamanda ürün kalitesinin korunması anlamına geliyor. Kimyasal ilaç kalıntısı riskini ortadan kaldıran bu doğa dostu hamlenin, bölgedeki tarımsal verim artışını doğrudan desteklemesi bekleniyor.

Yetkililer, sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında biyolojik mücadele yöntemlerinin il genelinde daha da yaygınlaştırılacağını aktardı. Üreticilerin de bu faydalı böcekler konusunda bilinçlendirilerek, hem ekonomik kaybın önüne geçilmesi hem de doğal ekosistemin korunması hedefleniyor.